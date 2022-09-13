Україна

Ворскла розписала нічию з Олександрією. Полтавці набрали перше очко, але залишились на дні таблиці УПЛ. Минай втримав дебютну перемогу в сезоні, перегравши Інгулець. Голкіпер закарпатців отримав дотепне вилучення.

Збірна України вкотре змінила склад на Лігу націй. Олександр Петраков перевів легіонера з резервного списку в основний. Волинець, якого викликали замість травмованого Бущана, не допоможе збірній України у матчі з Шотландією.

Евертон не полишатиме спроб підписати Мудрика. Шахтар розпочав підготовку до матчу Ліги чемпіонів проти Селтіка – один гравець займається окремо, Корнієнко вже з командою.

Боснійський скандал

УЄФА відсторонить збірну Боснії та Герцеговини від своїх турнірів за матч із Росією. "Помилку ще можна виправити": Шевченко, Блохін і Бєланов звернулися до гравців та тренерів збірної Боснії і Герцеговини. Скандал у збірній Боснії і Герцеговини: хто продався Путіну і що буде далі?

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