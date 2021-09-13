Україна

Одеський Чорноморець розписав бойову нічию з Минаєм на виїзді, оформивши камбек з 0:2. Натомість Маріуполь переграв Колос у Ковалівці, здобувши першу перемогу в сезоні після 5-матчевої серії поразок.

Полтавська Ворскла у прекрасному матчі з Десною розписала бойову нічию – відео голів та огляд поєдинку УПЛ.

"Може, досить на цьому хайпувати?": дружина Маліновського стала на захист чоловіка після історії з вибаченнями Петракова. "Він сказав, що не хоче залишатись у збірній України", – Петраков прокоментував взаємини з хавбеком.

Європа

Англійський Ліверпуль у більшості розгромив Лідс та наздогнав МЮ і Челсі нагорі Прем'єр-ліги. Хавбек Харві Елліот зазнав моторошної травми в другому таймі протистояння.

Мадридський Реал переміг Сельту в дебютному матчі на оновленому Бернабеу з хет-триком Бензема. Натомість Атлетіко вирвав перемогу в Еспаньйола на останніх секундах, а Сосьєдад впевнено переграв Кадіс.

У чемпіонаті Італії Рома у компенсований час вигризла перемогу в Сассуоло, Віктор Коваленко з поразки дебютував за Спецію у Серії А. У Бундеслізі Борусія М переграла Армінію, здобувши першу перемогу у сезоні, Герта впевнено здолала Бохум.

Інші топ-події

Керманич Роми Жозе Моурінью провів 1000-й поєдинок у тренерській кар'єрі. "У нього хвора нав'язлива ідея нашкодити": Лапорта відповів на звинувачення Тебаса щодо відходу Мессі.

Молдовський Шериф упевнено здолав Петрокуб і продовжив серію перемог перед двобоєм із Шахтарем. Норвезький Буде-Глімт не втримав перемогу над Оддом і втратив лідерство в чемпіонаті – дуель із Зорею вже за 4 дні.