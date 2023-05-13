Головні новини футболу 12 травня: Ярмоленко забив 2 голи і став віце-чемпіоном, європейський клуб переманює Реброва
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 12 травня.
Україна
Андрій Ярмоленко дублем приніс Реброву срібло чемпіонату ОАЕ – команда українців ще може взяти інший трофей.
Футболістів Миная намагалися підкупити. Володимир Шаран заявив, що його підопічним пропонували програти СК Дніпро-1 у матчі УПЛ і отримати за це гроші.
Шахтарю буде найважче, Зоря лякає СК Дніпро-1 – календар претендентів на чемпіонство в УПЛ і розклад на Лігу чемпіонів.
Андрій Лунін не зіграє за Реал у найближчому матчі Ла Ліги. В Іспанії очікували появи українського воротаря між поєдинками проти Ман Сіті в ЛЧ, але Карло Анчелотті виніс свій вердикт.
Олександр Зінченко може зіграти за збірну України у наступних матчах відбору на Євро-2024. Мікель Артета не підтвердив інформацію, що гравець вибув до кінця сезону.
СК Дніпро-1 планує повернення на Дніпро-Арену. За неофіційною інформацією, сезон 2023/24 команда розпочне у рідному місті.
Трансфери і призначення
Роман Яремчук на роздоріжжі після провалу в Брюгге – рішення залежить від одного фактору.
Мессі та кривдник Реала: Хаві обрав пріоритетні підсилення Барселони на літо.
Сергій Ребров став пріоритетом на посаду головного тренера для скандального власника двох клубів.
Мікель Артета може забрати в Арсенал ще одного вигнанця Гвардіоли.
Форвард СК Дніпро-1 офіційно перейшов у найтитулованіший клуб Польщі.
Світ
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: історичний камбек віддаляє Україну від Швейцарії, потенційна "бронза" Італії.
У ЗМІ з'явилися чутки про можливу зміну місця проведення фіналу Ліги чемпіонів – УЄФА відреагував. Поєдинок запланований на 10 червня.
Барселона пройшла ліцензування для участі в Лізі чемпіонів, але це нічого не гарантує.