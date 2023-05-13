Україна

Андрій Ярмоленко дублем приніс Реброву срібло чемпіонату ОАЕ – команда українців ще може взяти інший трофей.

Футболістів Миная намагалися підкупити. Володимир Шаран заявив, що його підопічним пропонували програти СК Дніпро-1 у матчі УПЛ і отримати за це гроші.

Шахтарю буде найважче, Зоря лякає СК Дніпро-1 – календар претендентів на чемпіонство в УПЛ і розклад на Лігу чемпіонів.

Андрій Лунін не зіграє за Реал у найближчому матчі Ла Ліги. В Іспанії очікували появи українського воротаря між поєдинками проти Ман Сіті в ЛЧ, але Карло Анчелотті виніс свій вердикт.

Олександр Зінченко може зіграти за збірну України у наступних матчах відбору на Євро-2024. Мікель Артета не підтвердив інформацію, що гравець вибув до кінця сезону.

СК Дніпро-1 планує повернення на Дніпро-Арену. За неофіційною інформацією, сезон 2023/24 команда розпочне у рідному місті.

Трансфери і призначення

Роман Яремчук на роздоріжжі після провалу в Брюгге – рішення залежить від одного фактору.

Мессі та кривдник Реала: Хаві обрав пріоритетні підсилення Барселони на літо.

Сергій Ребров став пріоритетом на посаду головного тренера для скандального власника двох клубів.

Мікель Артета може забрати в Арсенал ще одного вигнанця Гвардіоли.

Форвард СК Дніпро-1 офіційно перейшов у найтитулованіший клуб Польщі.

Світ

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: історичний камбек віддаляє Україну від Швейцарії, потенційна "бронза" Італії.

У ЗМІ з'явилися чутки про можливу зміну місця проведення фіналу Ліги чемпіонів – УЄФА відреагував. Поєдинок запланований на 10 червня.

Барселона пройшла ліцензування для участі в Лізі чемпіонів, але це нічого не гарантує.