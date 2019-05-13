Головні новини футболу 12 травня: Манчестер Сіті Зінченка став чемпіоном Англії, феєрія українців у Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 травня.

Україна

Чернігівська Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки" – відео голів та огляд поєдинку.

Одеський Чорноморець вирвав нічию в Арсенала-Київ у матчі з шістьма голами та трьома пенальті – відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.

Львівські Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли – відео голів та огляд матчу.

Європа

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль. Венсан Компані не стримував емоції, а українець другим підняв над головою трофей – відео нагородження Манчестер Сіті.

Мадридський Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду, а Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе.

У Серії А Рома у рідних стінах перемогла Ювентус, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів. Тим часом Наполі не без проблем здолав СПАЛ, Сампдорія поступилась Емполі.

Українці за кордоном

Роман Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації. Натомість Андрій Лунін вперше за 2 місяці вийшов у старті Леганеса, але "пепінерос" поступилися Еспаньйолу вдома.

Руслан Маліновський асистом не допоміг Генку достроково оформити чемпіонство у матчі з головним конкурентом Брюгге. Зате Борис Тащи віддав асист за Дуйсбург – його команда в неймовірному матчі поступилась Хайденхайму.

Крім того, Олександр Гладкий відзначився 5-м голом за Адана Демірспор та допоміг команді перемогти.