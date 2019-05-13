toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Головні новини футболу 12 травня: Манчестер Сіті Зінченка став чемпіоном Англії, феєрія українців у Європі

13 травня 07:00 834 Читать на русском
Головні новини футболу 12 травня: Манчестер Сіті Зінченка став чемпіоном Англії, феєрія українців у Європі
Головні новини футболу 12 травня: Манчестер Сіті Зінченка став чемпіоном Англії, феєрія українців у Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 травня.

Україна

Чернігівська Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки" – відео голів та огляд поєдинку.

Одеський Чорноморець вирвав нічию в Арсенала-Київ у матчі з шістьма голами та трьома пенальті – відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.

Львівські Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли – відео голів та огляд матчу.

Європа

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль. Венсан Компані не стримував емоції, а українець другим підняв над головою трофей – відео нагородження Манчестер Сіті.

Мадридський Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду, а Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе.

У Серії А Рома у рідних стінах перемогла Ювентус, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів. Тим часом Наполі не без проблем здолав СПАЛ, Сампдорія поступилась Емполі.

Українці за кордоном

Роман Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації. Натомість Андрій Лунін вперше за 2 місяці вийшов у старті Леганеса, але "пепінерос" поступилися Еспаньйолу вдома.

Руслан Маліновський асистом не допоміг Генку достроково оформити чемпіонство у матчі з головним конкурентом Брюгге. Зате Борис Тащи віддав асист за Дуйсбург – його команда в неймовірному матчі поступилась Хайденхайму.

Крім того, Олександр Гладкий відзначився 5-м голом за Адана Демірспор та допоміг команді перемогти.

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3674
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
39
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук