Головні новини футболу 12 травня: Бєсєдін дізнався остаточний вердикт УЄФА, Португалія відновлює сезон

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 травня.
Україна
Нападник Динамо Артем Бєсєдін, відсторонений через допінг, дізнався остаточний вердикт УЄФА у скандальній справі. Київський клуб не оскаржував рішення.
Чорноморець закрив вакантну посаду головного тренера. Сергій Ковалець замінить Остапа Маркевича, який нещодавно покинув одеський клуб. Натомість Ворскла продовжила співпрацю з Юрієм Максимовим.
УАФ офіційно прокоментувала інформацію про розслідування УЄФА та ФІФА діяльності Павелка.
Світ
Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону. Наразі в турнірній таблиці лідирує Порту, але Бенфіка відстає лише на одне очко.
Китайський клуб знявся з чемпіонату та близький до банкрутства. Там грали Мораєс, Пато та інші зірки.
Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини.
Гвардіола може повернутися в Барселону. Екс-президент каталонського клубу Жоан Лапорта збирається використати Пепа у передвиборчій кампанії.
Трансфери
Атлетіко близький до підписання Хамеса – хавбек Реала може повторити шлях ката Ліверпуля. Натомість Ньюкасл пропонує серйозну суму за Гарета Бейла.
А ось Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого топ-форварда.
Манчестер Юнайтед може замінити Погба головною зіркою Роми.