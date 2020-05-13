Головні новини футболу 12 травня: Бєсєдін дізнався остаточний вердикт УЄФА, Португалія відновлює сезон

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 травня.

Україна

Нападник Динамо Артем Бєсєдін, відсторонений через допінг, дізнався остаточний вердикт УЄФА у скандальній справі. Київський клуб не оскаржував рішення.

Чорноморець закрив вакантну посаду головного тренера. Сергій Ковалець замінить Остапа Маркевича, який нещодавно покинув одеський клуб. Натомість Ворскла продовжила співпрацю з Юрієм Максимовим.

УАФ офіційно прокоментувала інформацію про розслідування УЄФА та ФІФА діяльності Павелка.

Світ

Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону. Наразі в турнірній таблиці лідирує Порту, але Бенфіка відстає лише на одне очко.

Китайський клуб знявся з чемпіонату та близький до банкрутства. Там грали Мораєс, Пато та інші зірки.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини.

Гвардіола може повернутися в Барселону. Екс-президент каталонського клубу Жоан Лапорта збирається використати Пепа у передвиборчій кампанії.

Трансфери

Атлетіко близький до підписання Хамеса – хавбек Реала може повторити шлях ката Ліверпуля. Натомість Ньюкасл пропонує серйозну суму за Гарета Бейла.

А ось Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого топ-форварда.

Манчестер Юнайтед може замінити Погба головною зіркою Роми.