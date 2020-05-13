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Головні новини футболу 12 травня: Бєсєдін дізнався остаточний вердикт УЄФА, Португалія відновлює сезон

07:00 2404 Читать на русском
Головні новини футболу 12 травня: Бєсєдін дізнався остаточний вердикт УЄФА, Португалія відновлює сезон
Бєсєдін дізнався остаточний вердикт УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 травня.

Україна

Нападник Динамо Артем Бєсєдін, відсторонений через допінг, дізнався остаточний вердикт УЄФА у скандальній справі. Київський клуб не оскаржував рішення.

Чорноморець закрив вакантну посаду головного тренера. Сергій Ковалець замінить Остапа Маркевича, який нещодавно покинув одеський клуб. Натомість Ворскла продовжила співпрацю з Юрієм Максимовим.

УАФ офіційно прокоментувала інформацію про розслідування УЄФА та ФІФА діяльності Павелка.

Світ

Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону. Наразі в турнірній таблиці лідирує Порту, але Бенфіка відстає лише на одне очко.

Китайський клуб знявся з чемпіонату та близький до банкрутства. Там грали Мораєс, Пато та інші зірки.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини.

Гвардіола може повернутися в Барселону. Екс-президент каталонського клубу Жоан Лапорта збирається використати Пепа у передвиборчій кампанії.

Трансфери

Атлетіко близький до підписання Хамеса – хавбек Реала може повторити шлях ката Ліверпуля. Натомість Ньюкасл пропонує серйозну суму за Гарета Бейла.

А ось Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого топ-форварда.

Манчестер Юнайтед може замінити Погба головною зіркою Роми.

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