Головні новини футболу 12 січня: Зозуля знову забив за Альбасете, Фенербахче налаштований підписати Коноплянку

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 12 січня.

Україна та наші за кордоном

Стали відомі імена гравців Динамо, які поїдуть на збори до Іспанії – Олександр Хацкевич візьме 29 футболістів, усі лідери команди у списку.

Роман Зозуля забив черговий гол за Альбасете та допоміг команді уникнути поразки і вийти на друге місце чемпіонату. Наразі відставання від лідера Гранади складає лише одне очко.

Леганес відреагував на бажання Уески підписати Андрія Луніна. Клуб не планує достроково повертати українця в Реал та хоче залишити його у своєму складі як мінімум до завершення поточного сезону.

Поєдинок відбору до Євро-2020 Литва – Україна пройде у Вільнюсі на арені, яка вміщує трохи більше 5 тисяч глядачів.

Трансфери

Євген Коноплянка зацікавив Фенербахче. Турецький клуб вже розпочав перемовини щодо оренди українця до завершення поточного сезону. Цікаво, що лідер збірної України почав співпрацювати з новим агентом. А от Руслан Маліновський може залишитись в Генку – за інформацією ЗМІ, Рома більше не зацікавлена у підписанні українця.

Василь Кравець близький до переходу в Леганес. Луго, за який виступає українець, та екс-клуб Кравця Карпати отримають по 1 млн євро. Ще один українець – Пилип Будківський – може достроково повернутись у Шахтар, адже у Сошо розчаровані грою форварда.

Артем Мілевський офіційно повернувся у Динамо Брест, за яке вже виступав у 2018 році. Контракт розрахований на 2 роки. Цікаво, що саме вчора екс-форварду збірної України виповнилось 34.

Тоттенхем готовий відпустити Харрі Кейна в Реал. Щоправда, за неймовірну суму – лондонці вимагають 350 млн євро.

Топ-матчі дня

У Кубку Італії Ювентус, Мілан та Лаціо вийшли у наступний раунд. В АПЛ Вест Хем Ярмоленка переміг Арсенал, а Челсі та Ліверпуль здобули мінімальні перемоги. Черговий гол забив Мохамед Салах.

Ліверпуль збільшив відрив від Манчестер Сіті до 7 очок, щоправда, "містяни" мають гру в запасі.