Україна

Олександр Петраков офіційно покинув пост наставника збірної України. Тренер емоційно попрощався з національною командою.

Динамо вийшло з відпустки та проходить медогляд. Кияни достроково повернули вихованця, а Луческу бере на збори провального легіонера. Динамо оголосило перших спаринг-партнерів.

Трансфери

Шахтар і Арсенал нарешті погодили суму за Мудрика, але перемовини все ще тривають. Ракицький повернеться у Шахтар.

Мессі кличуть до запеклого ворога клубу Роналду – аргентинцю дають більші гроші, ніж захмарні 200 млн Кріша. Барселона готова продати відразу 3 зірок.

Європа

Барселона в серії пенальті обіграла Бетіс у Суперкубку Іспанії – обмін шедеврами, великий тер Штеген, Класіко для фіналу. Фулхем здобув першу за 17 років перемогу над Челсі в АПЛ – Феліш отримав червону картку в дебютному матчі за "синіх".

Мессі, Мбаппе і ще 12 зірок поборються за звання найкращого гравця ФІФА-2022. У Барселоні новий скандал через Мессі – ЗМІ оприлюднили ганебну переписку. Польща запропонувала Сімеоне тренерське крісло збірної та вже отримала відповідь.