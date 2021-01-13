Україна

Донецький Шахтар і Аталанта намагаються домовитися про січневий перехід Коваленка. Сергій Кравченко більше не зіграє за СК Дніпро-1 – фіналіст Ліги Європи може завершити кар'єру.

Київське Динамо підтвердило невтішні новини щодо молодого захисника. Тим часом Назарій Русин пропустить перший збір Динамо – розмов з Луческу про майбутнє не було.

СК Дніпро-1 запропонував за Ковальця півмільйона євро – Олександрія вимагає значно більше. Ковалівський Колос підписав вихованця Ніцци з досвідом виступів в Україні.

Європа

Манчестер Юнайтед переграв Бернлі та очолив АПЛ, Евертон переміг Вулверхемптон, Шеффілд Юнайтед здобув першу перемогу в сезоні. Мадридський Атлетіко у класичному стилі переміг Севілью, наростивши відрив від Реала у Ла Лізі.

Мілан у серії пенальті переграв Торіно та вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії. Леверкузенський Байєр розгромом вибив Айнтрахт із Кубка Німеччини.

Інші топ-події

Франкфуртський Айнтрахт підтвердив повернення Йовіча з Іспанії. Марсельський Олімпік оголосив про перехід Ліроли – трансфер допоможе Мілану продати свого захисника.

Дієго Сімеоне став найкращим тренером десятиліття – Моурінью не знайшлося місця у топ-3. Тим часом власники Манчестер Сіті розширили географію футбольного бізнесу.