Головні новини футболу 12 серпня: Ярмоленко дебютував в АПЛ, Барселона і Баварія здобули Суперкубки

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 12 серпня.

Ярмоленко дебютував в АПЛ

Андрій Ярмоленко дебютував за Вест Хем в АПЛ у першому турі. Українець вийшов на заміну в матчі з Ліверпулем. Його команда зазнала розгрому, але сам Ярмоленко зумів непогано себе проявити за відведені 25 хвилин. Згодом Андрій прокоментував свій дебют в англійському чемпіонаті.

Лідер збірної України розповів, чому покинув дортмундську Борусію, а також зізнався, що був близьким до переходу в Ліверпуль. Улюбленим гравцем Ярмоленка у Вест Хемі був Паоло Ді Каніо.

В іншому матчі 1 туру АПЛ Манчестер Сіті без проблем обіграв Арсенал. Унаї Емері нічого не протиставив колективу Хосепа Гвардіоли і заслужено поступився чинному чемпіону. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Баварія і Барселона виграли Суперкубки

Баварія розбомбила Айнтрахт і виграла Суперкубок Німеччини. Хет-трик оформив Роберт Лєвандовскі, ще по голу забили Кінгслі Коман і Тьяго Алькантара. Франкфуртці були абсолютно не боєздатними у грі з чемпіоном, а Ніко Ковач успішно стартував на чолі Баварії проти своєї колишньої команди.

Барселона вирвала вольову перемогу над Севільєю та здобула Суперкубок Іспанії. На швидкий гол Пабло Сарабії каталонці відповіли точними ударами Жерара Піке та Усмана Дембеле. У компенсований час Севілья мала шанс врятуватися, але Віссам Бен Єддер не реалізував пенальті.

Джанлуїджі Буффон дебютував в офіційних матчах за ПСЖ в першому турі Ліги 1. Парижани легко впоралися з Каном, забивали Неймар, скандальний Рабйо та Веа-молодший. В іншому матчі французької першості Бордо зазнав сенсаційної поразки перед грою з Маріуполем.

Успіхи українців за кордоном

Руслан Маліновський черговим класним голом з-за меж штрафного майданчика допоміг Генку перемогти Остенде. В цьому ж турі чемпіонату Бельгії Роман Яремчук відзначився за Гент – команда українця обіграла Васланд-Беверен. Ну а Євген Макаренко з Андерлехтом виявився сильнішим за Шарлеруа та очолив турнірну таблицю ліги Жупіле.

Євген Селезньов продовжує забивати за Акхісар Беледієспор. Цього разу український форвард у першому турі турецької Суперліги засмутив Бешикташ, щоправда, стамбульці все одно перемогли.

Відбулася важлива подія у кар'єрі Євгена Коноплянки – його наставник підписав новий контракт з Шальке. "Футбол 24" розповів, чому Доменіко Тедеско – ідеал для "кобальтових".