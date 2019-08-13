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Головні новини футболу 12 серпня: УАФ затвердила 2 спаринги збірної України, Реал визначився щодо майбутнього Луніна

07:00 1064 Читать на русском
Головні новини футболу 12 серпня: УАФ затвердила 2 спаринги збірної України, Реал визначився щодо майбутнього Луніна
Збірна України проведе 2 товариські матчі восени / Фото УАФ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 серпня.

Україна

Збірна України проведе дві товариські зустрічі восени – відомі суперники. Варто відзначити, що підопічні Шевченка зіграють один поєдинок у місті, яке ще не приймало матчів національної команди.

Динамо активно готується до матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ проти Брюгге. Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від матчу, а також прокоментував майбутнє одного з молодих талантів киян.

Нідерландський АЗ змінив місце проведення матчу Ліги Європи проти Маріуполя.

Футбол 24 підготував для Вас думку відомого експерта щодо найголовніших подій 3-го туру УПЛ.

Європа

В Барселоні помітили юриста Неймара, схоже, гучний трансфер все ще може відбутись.

Всі найголовніші події минулого євровікенду зібрані у матеріалі Футбол 24. Особливий акцент сконцентровано на діях наших легіонерів.

Двоє гравців Арсенала нещодавно постраждали від нападу грабіжників, ситуація повернулась так, що зараз вони змушені перебувати під охороною та евакуйовувати з Лондона свої сім'ї.

Українці за кордоном

Реал дуже активно поводить себе на трансферному ринку, ось і дійшли руки мадридців до Андрія Луніна. Голкіперу збірної України знайшли місцев іншому клубі Ла Ліги.

На десерт Футбол 24 підготував для вас традиційну гарячу рубрику, де можна дізнатись, чим жили українські легіонери, і не тільки, протягом останнього тижня.

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