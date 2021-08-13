Україна

Сергій Ребров публічно пояснив ситуацію зі збірною України. Як відомо, тренер Аль-Айна претендує на посаду наставника "синьо-жовтих", але не може узгодити розрив контракту зі своїм клубом.

Збірна України здала позиції в рейтингу ФІФА – не врятував навіть чвертьфінал Євро-2020. Щоправда, наша національна команда втрималася в топ-25.

Україна – Франція: стартував продаж квитків на матч кваліфікації до ЧС-2022. "Синьо-жовті" приймуть чемпіонів світу 4 вересня на НСК Олімпійський. А от у ще одному матчі Україна, на жаль, буде без підтримки.

Єврокубки

Відбулися матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій та Ліги Європи. Ковалівський Колос вилетів з єврокубків ще у вівторок, а от луганська Зоря у четвер отримала суперника у раунді плей-офф ЛЄ.

У Лізі конференцій було гаряче. Українські команди у четвер не грали, зате наші футболісти вийшли на поле за інші команди. Фіаско російських клубів та всі результати дня ви можете переглянути тут.

Світ

Челсі підписав Ромелу Лукаку. Інтер отримає 115 млн євро, що є рекордним трансфером в історії лондонського клубу, а сам нападник уклав 5-річний контракт.

ПСЖ хоче зібрати Роналду з Мессі в одній команді. Щоправда, такий варіант парижани розглядають лише наступного року. Тим часом Ліонель Мессі провів перше тренування з новою командою і вже ганяє зіркових партнерів.

Олександр Зінченко – "найбідніший" гравець Манчестер Сіті. Принаймні, у цьому переконують англійські ЗМІ, які оприлюднили зарплати футболістів "містян".