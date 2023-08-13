Артем Довбик забив перший гол в Іспанії / Getty Images

Україна

Стартував 3-й тур УПЛ. Рух вирвав перемогу над Поліссям – сенсаційний лідер з ідеальними показниками, екс-воротар Динамо врятував та привіз. Чорноморець вдев'ятьох втримав перемогу над Оболонню – арбітр показав три червоні картки.

Колос на очах Костишина впевнено здолав Верес – "хлібороби" вискочили вже на другу сходинку УПЛ.

Трансфери

Харрі Кейн офіційно перейшов у Баварію. Нападник збірної Англії обрав ігровий номер і вже дебютував у матчі за Суперкубок Німеччини – все завершилося провалом.

Барселона продала Усмана Дембеле в ПСЖ. Каталонці отримають лише 50% від трансферу чемпіона світу.

Полісся оголосило про трансфер результативного бразильського нападника – спроба № 2.

Руслан Маліновський близький до повернення в Італію. Перший чемпіон Серії А веде переговори з Марселем, ще три клуби чекають.

Екс-зірка Мілана та Барселони оголосив про завершення кар'єри.

Мірча Луческу вимагає від Суркіса термінового трансферу – джерело розкрило плани президента Динамо.

Топ-матчі дня

Довбик і Циганков творять історію – український гол врятував Жирону, Артем фантастично дебютував у Ла Лізі. Мадридський Реал впевнено переміг Атлетік – Беллінгем дебютував шедевральним голом, Андрій Лунін майже не мав роботи.

Арсенал бив Ноттінгем Форест у дивному матчі АПЛ – 2 шедеври, копія гола у ворота України, втрата зіркового новачка.

АПЛ: Забарний видав потужний матч і допоміг Борнмуту зіграти внічию з Вест Хемом, Евертон без Миколенка програв Фулхему.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе зганьбився в першому турі Ліги 1 – пів команди новачків не врятували Луїса Енріке.

Сергій Кривцов допоміг Інтер Маямі вийти у півфінал Кубка ліг – Мессі довершив розгром, українець традиційно незамінний.

Роналду виграв перший трофей з Аль-Насром. Дубль Кріштіану, три червоні та вилучення екс-тренера Шахтаря.