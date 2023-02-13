Скандали з нашими легіонерами

Маліновський несподівано став "росіянином" – американські коментатори зганьбились під час матчу Ліги 1. Руслан знищив коментатора та вимагає вибачень в прямому ефірі. Українець отримав безглузде пояснення від непрофесійного журналіста.

Мудрик повернувся у Шахтар і знайшов заміну Кукурельї у рідній команді. Михайло вподобав наїзд на партнера з Челсі, але дав задню. Мудрик здивував у лондонській битві, а Зінченко провів аномальний матч за Арсенал.

Динамо

Динамо розбило Політехніку, здобувши п'яту перемогу поспіль на зборах. Матч запам'ятався нефартом Супряги і божевільним фейлом Моргуна. Динамо продовжує переговори з земляком Луческу – батьки гравця блокують трансфер. Кияни підшукали ще одного форварда в Європі.

Світ

МЮ дивом дотиснув Лідс і наблизився до Зінченка в таблиці АПЛ – дежавю Рашфорда, 6 сейвів героїчного Де Хеа. Ман Сіті перед грою з Арсеналом відстає лише на 3 очки – Холанд ризикує пропустити матч сезону, дива героя і VAR.

Усі клуби АПЛ визначились щодо участі у новому проєкті Європейської Суперліги. ПСЖ збрехав про травму Мбаппе – зірка може приголомшити Баварію у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.