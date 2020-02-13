Головні новини футболу 12 лютого: Динамо U-19 вилетіло з Юнацької ліги УЄФА, перша команда пропустила 4 м'ячі в спарингу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 лютого.

Україна

Київське Динамо поступилося казахському Тоболу в контрольному поєдинку – відео голів та огляд спарингу.

Натомість WADA може пришвидшити розгляд справи Бєсєдіна – представники гравця переконані у його невинуватості. Керівництво Динамо відповіло на закиди про жалюгідні зарплати гравців – столичний клуб звинуватив популярне видання у злочині.

Тим часом СК Дніпро-1 запросив екс-асистента Саррі за рекомендацією Шевченка та обіграв Олександрію завдяки голам динамівців – обидва клуби провели по дві гри за день.

Європа

Київське Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА. Тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував виліт команди з турніру.

У Кубку Італії Наполі здобув сенсаційну виїзну перемогу над Інтером у першому півфіналі. Натомість Атлетік обіграв Гранаду та зробив вагому заявку на фінал Копа дель Рей.

Інші топ-події

Андрій Лунін отримав приз як найкращий гравець місяця. А Роман Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете – відома зарплата.

Туринський Ювентус продовжить контракт із 35-річним ветераном. Зате Поль Погба розраховує повернутись до дербі Манчестера – чемпіон світу ще не з'являвся на полі у 2020-му.