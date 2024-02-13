Динамо

Динамо вистраждало перемогу над РФШ, не створивши жодного моменту. Втім, Ігор Суркіс задоволений роботою Олександра Шовковського з Динамо на зборах. Андрій Ярмоленко повернувся до загальної групи, пробувши поза грою 5 місяців.

Лунін

Андрій Лунін підписав довгий контракт з Реалом і ще раз ризикне кинути виклик Куртуа. Автобус Реала з українцем потрапив у ДТП дорогою на матч Ліги чемпіонів. Майбутній суперник виділив сильні сторони Луніна перед матчем РБ Лейпциг – Реал.

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Челсі без Михайла Мудрика вирвав перемогу над Крістал Пелас. Ювентус зазнав другої поразки поспіль, програвши Удінезе вдома. Доля Хаві в Барселоні залежить від одного матчу – тренера можуть вигнати посеред 1/8 ЛЧ.