Головні новини футболу 12 листопада: збірна України провела перше тренування, Стерлінг виключений зі збірної Англії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 листопада.

Збірна України

Збірна України провела перше тренування на зборах – двоє лідерів "синьо-жовтих" займались індивідуально. На думку скаута Великих, Андрій Шевченко визначився щодо роботи в Мілані.

Руслан Маліновський отримав додаткові вихідні через пологи дружини. А Андрій Пятов назвав головне завдання "синьо-жовтих" у матчі проти Сербії.

Тим часом жоден загальнонаціональний канал не покаже товариський матч із Естонією наживо.

УПЛ

Київському Динамо загрожує суворе покарання за расистські вигуки фанатів. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за образи Тайсона.

Універсал "біло-синіх" Сідклей може повернутися на батьківщину – бразильський гранд продовжує претендувати на гравця Динамо. До нього може приєднатися Тайсон, на якого претендує Інтернасьйонал – рідний клуб хавбека.

Інші топ-події

Рахім Стерлінг виключений зі складу збірної Англії через сутичку з партнером. Вінгер прокоментував конфлікт з Гомесом, який призвів до втрати місця у національній команді.

Лондонський Арсенал розглядає Артету на заміну Емері. Тим часом Манчестер Сіті готовий витратити 100 млн фунтів на зимові трансфери.

Кріштіану Роналду доведеться зустрітися з керівництвом Ювентуса, щоб пояснити свою поведінку в останніх матчах. Натомість правляча сім'я Катару може придбати Наполі за понад 500 мільйонів євро.