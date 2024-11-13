Головні новини футболу 12 листопада: Україна готується до матчу, гравця збірної переманили, новий тренер для Довбика
Епопея навколо Артема Довбика та його клубу триває. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12.11.2024.
Україна
Збірна України провела перше тренування перед матчем з Грузією. У дебютанта палають очі, Зінченко сам на себе не схожий.
Збірна України U-17 поступилася Хорватії у товариському матчі. Зірочка Вердера підсолодив поразку суперголом.
Довбик пройшов медогляд перед збірною України. Рома хоче вирішувати, чи зіграє він у Лізі націй.
Ребров пролив світло на суперечку Мудрика та Шапаренка у збірній України – все насправді було не так, як повідомляли раніше.
Зірка збірної України та Шахтаря підписав контракт з одним з найбільших агентств у світі – переманили в закордонну компанію, чиїх клієнтів оцінюють у понад 2 мільярди євро.
Лунін вразив асистом Беллінгема та Вінісіуса. Розмова приголомшених зірок Реала завірусилась у мережі.
Супершанс новачка збірної України в найкращій команді АПЛ – Мудрик на коні, Забарному підшукали топ-клуб.
Світ
Іньєста був першим, кому я відповів": Родрі – про "Золотий м'яч", скандальну витівку Реала й антипатію від Бензема.
Сенсаційний тренер відмовився очолити Рому. Відома причина рішення Еріка тен Хага.
Тренер для Довбика: в Ромі поставили спершу на одну пріоритетну кандидатуру. Легенда клубу очолює європейську збірну, але за суму відступних могли б домовитися.
Рома остаточно визначилася з новим тренером – все, зрештою, переграли під кінець вечора. Раньєрі вже прибув до Лондона на зустріч із президентом.
Лемпард проміняв Довбика на клуб другої ліги – фанати виступили проти.
Півзахисник Реала завершив кар'єру в 19 років через бактерію – клуб шокований.
Жіноча ЛЧ: Барселона забила 7 голів перед Ель Класіко, одноклубниці Зінченка стильно здолали Ювентус.
Клуб українця в Європі здобув чемпіонський титул, випередивши суперника на 18 очок – святкували з "синьо-жовтим" стягом.