Епопея навколо Артема Довбика та його клубу триває. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12.11.2024.

Україна

Збірна України провела перше тренування перед матчем з Грузією. У дебютанта палають очі, Зінченко сам на себе не схожий.

Збірна України U-17 поступилася Хорватії у товариському матчі. Зірочка Вердера підсолодив поразку суперголом.

Довбик пройшов медогляд перед збірною України. Рома хоче вирішувати, чи зіграє він у Лізі націй.

Ребров пролив світло на суперечку Мудрика та Шапаренка у збірній України – все насправді було не так, як повідомляли раніше.

Зірка збірної України та Шахтаря підписав контракт з одним з найбільших агентств у світі – переманили в закордонну компанію, чиїх клієнтів оцінюють у понад 2 мільярди євро.

Лунін вразив асистом Беллінгема та Вінісіуса. Розмова приголомшених зірок Реала завірусилась у мережі.

Супершанс новачка збірної України в найкращій команді АПЛ – Мудрик на коні, Забарному підшукали топ-клуб.

Світ

Іньєста був першим, кому я відповів": Родрі – про "Золотий м'яч", скандальну витівку Реала й антипатію від Бензема.

Сенсаційний тренер відмовився очолити Рому. Відома причина рішення Еріка тен Хага.

Тренер для Довбика: в Ромі поставили спершу на одну пріоритетну кандидатуру. Легенда клубу очолює європейську збірну, але за суму відступних могли б домовитися.

Рома остаточно визначилася з новим тренером – все, зрештою, переграли під кінець вечора. Раньєрі вже прибув до Лондона на зустріч із президентом.

Лемпард проміняв Довбика на клуб другої ліги – фанати виступили проти.

Півзахисник Реала завершив кар'єру в 19 років через бактерію – клуб шокований.

Жіноча ЛЧ: Барселона забила 7 голів перед Ель Класіко, одноклубниці Зінченка стильно здолали Ювентус.

Клуб українця в Європі здобув чемпіонський титул, випередивши суперника на 18 очок – святкували з "синьо-жовтим" стягом.