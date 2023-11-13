Україна

Динамо переграло Кривбас у скандальному матчі УПЛ – Шовковський яскраво дебютує, дивне вилучення капітана, шоу Ваната. Рух у видовищному матчі обіграв Чорноморець.

Шахтар програв Дніпру-1 після сенсації з Барсою – Гуцуляк і Лєднєв шикарними голами підняли СК на вершину УПЛ. ЛНЗ вирвав перемогу в Зорі – суперзавершення матчу і дебют 25-річної арбітрині.

Наші за кордоном

Віктор Коваленко переможним суперголом шокував Наполі. Владислав Кочергін віддав геніальний асист в Польщі.

Анатолій Трубін розкішними сейвами допоміг Бенфіці вибратися в лідери. Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Мілана, де має стати спадкоємцем Жиру.

Світ

Барселона, пропустивши на 18 секунді, здобула важку перемогу в Ла Лізі. Челсі й Ман Сіті забили 8 голів у диво-матчі АПЛ – Мудрик запускав камбек, а Холанд забив найдивніший гол. Байєр розгромив Уніон і очолив Бундеслігу. Рома у римському дербі розписала нічию з Лаціо.