Головні новини футболу 12 липня: Грізманн перейшов у Барселону, Коноплянка та Маліновський наближаються до нових клубів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 липня.

Європа

Антуан Грізманн офіційно перейшов у Барселону, однак епопея не завершується. Атлетіко заявив, що каталонці не доплатили вражаючу суму за француза. Барселоні нібито загрожує суд, адже "матрасники" мають документи, які доводять неправомірність трансферу. На цьому переході серйозно заробить ще один клуб. Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні.

Зінедін Зідан несподівано покинув Реал на зборах в Канаді – партнери Луніна були шоковані. "Вершкові" приготували космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від Поля. Знаменитий Пітер Крауч оголосив про завершення кар'єри.

Аякс погодився продати Маттейса Де Лігта в Ювентус, молодий захисник навіть не полетів на збори з голландцями. "Стара синьйора" викупила захисника Дженоа за 26 млн євро і відразу віддала його в оренду. Інтер офіційно оголосив про трансфер Ніколо Барелли.

Наші за кордоном

Гравці збірної України наближаються до нових клубів. Євген Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче – турецькі ЗМІ назвали зарплату вінгера. Аталанта знову повернулась до варіанту з Русланом Маліновським та збільшила пропозицію за хавбека – про трансфер можуть оголосити наступного тижня. Генк на заміну українцю підписав сина легенди Реала та Барселони.

Андрій Ярмоленко з класним фінтом і найгіршим балом – англійські ЗМІ оцінили камбек вінгера, якого Вест Хем чекав 9 місяців. Артем Довбик допоміг своїй команді перемогти в першому турі чемпіонату Данії. Українського дербі не вийшло – Юрій Яковенко травмувався на передматчевому тренуванні.

Україна

Шахтар повернувся з завершальних закордонних зборів. Густаво Бланко Лещук попросив "гірників" відпустити його в Малагу. Давіт Хочолава зацікавив французьку Тулузу, але не хоче продовжувати кар'єру у французькому клубі.

Найкращий бомбардир молодіжної команди Динамо перейде у Десну. Хавбек киян перебуває на перегляді в Колосі. Проблемний легіонер повернувся в Динамо та тренується з молодіжною командою. Карпати втратили чергового захисника.