Україна

Суд не задовольнив апеляцію Андрія Павелка – президент УАФ продовжить перебування в СІЗО. А генсек УАФ не з'явився на суд і загадково зник.

Динамо вирвало нічию з Янг Бойз на зборах. Андрій Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала.

Шахтар отримає компенсацію за Манора Соломона – левову частку виплатить ФІФА. Євген Селезньов продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, але вже в ролі менеджера.

Георгій Судаков після Євро-2023 подорожчав одразу на 4 млн євро – Transfermarkt оновив ціни на гравців збірної України U-21.

Наші за кордоном

Жирона підпише конкурента для Віктора Циганкова із системи Манчестер Сіті. Новий тренер Брюгге озвучив головну вимогу до Романа Яремчука. Максим Коваль у Лізі чемпіонів програв румунам. Інтер офіційно звільнив одне місце для Анатолія Трубіна.

Світ

Барселона офіційно оголосила про перехід нападника збірної Бразилії. Харрі Кейн обрав між Баварією та ПСЖ – тепер покупцям потрібно вмовляти "монстра переговорів". Астон Вілла за серйозні гроші підписала півфіналіста ЛЧ і переможця ЛЄ. Клубу Роналду заборонили реєструвати новачків.