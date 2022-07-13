Динамо

Динамо провело два спаринги з Ліоном за день. Спершу кияни розбили резерв Ліона із зірковим бразильцем – Супряга і Гармаш ефектно зробили гру. А потім Ліон розгромив основу Динамо завдяки юнакам. Вінгеру Шахтаря і зіркам Луческу дали знущальний урок за тиждень до Ліги чемпіонів. Став відомий транслятор матчу ЛЧ між "біло-синіми" та Фенербахче.

Трансфери наших

Єгор Ярмолюк стане гравцем англійського Брентфорда. Микола Матвієнко зацікавив фіналіста єврокубка та готується їхати на перемовини. Віктор Коваленко відмовився від повернення в Шахтар.

Світ

Манчестер Юнайтед розгромив Ліверпуль у дебютному матчі Тен Хага – Фред вишукано покарав Аліссона. Лех з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів – помилки українського голкіпера спричинили розгром від Карабаха. Руні очолив один з найбільш титулованих клубів МЛС. Німеччина перемогла Іспанію та вийшла в 1/4 жіночого Євро-2022.