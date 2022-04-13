Головні новини футболу 12 квітня: Реал вийшов у 1/2 ЛЧ, Вільяреал вибив Баварію, Динамо зіграло благодійний матч
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 квітня.
Ліга чемпіонів
Визначилися перші півфіналісти ЛЧ 2021/22. Вільяреал сенсаційно вибив Баварію, вирвавши нічию на останніх хвилинах, і зіграє з переможцем дуелі Ліверпуль – Бенфіка. "Жовта субмарина" вдруге у своїй історії зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів, а Баварія у другому сезоні поспіль вилетіла в 1/4.
У Мадриді Челсі перемагав Реал 3:0, але гол Родріго перевів гру в екстра-тайм. Там "вершкові" забили ще раз – відзначився Бензема. 2:3 – рахунок, який вивів Реал у півфінал. Чинний переможець турніру склав повноваження – незабаром ЛЧ отримає нового короля.
Україна
Динамо розбило Легію у першому благодійному матчі після початку війни. Артем Бєсєдін оформив дубль, камбек легіонерів.
Шахтар оголосив про повернення Ракицького. Ярослав, який нещодавно покинув Зеніт, гратиме за "гірників" у благодійних матчах. Також Шахтар не відпустив Мудрика в АПЛ – чутки про від'їзд гравця виявилися передчасними.
Збірна України може зіграти контрольний матч проти Італії – чинного чемпіона Європи.
Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником.
Світ
Луї Ван Гал подолав рак. Знаменитий тренер пройшов 25 сеансів опромінення.
Фернандінью оголосив про відхід з Манчестер Сіті після завершення сезону. Це сталося в Мадриді перед матчем ЛЧ проти Атлетіко і виявилося сюрпризом для Гвардіоли, який не знав про таке рішення бразильця.
CAS відхилив апеляцію росіян щодо виключення з ЧС-2022.