Ліга чемпіонів

Визначилися перші півфіналісти ЛЧ 2021/22. Вільяреал сенсаційно вибив Баварію, вирвавши нічию на останніх хвилинах, і зіграє з переможцем дуелі Ліверпуль – Бенфіка. "Жовта субмарина" вдруге у своїй історії зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів, а Баварія у другому сезоні поспіль вилетіла в 1/4.

У Мадриді Челсі перемагав Реал 3:0, але гол Родріго перевів гру в екстра-тайм. Там "вершкові" забили ще раз – відзначився Бензема. 2:3 – рахунок, який вивів Реал у півфінал. Чинний переможець турніру склав повноваження – незабаром ЛЧ отримає нового короля.

Україна

Динамо розбило Легію у першому благодійному матчі після початку війни. Артем Бєсєдін оформив дубль, камбек легіонерів.

Шахтар оголосив про повернення Ракицького. Ярослав, який нещодавно покинув Зеніт, гратиме за "гірників" у благодійних матчах. Також Шахтар не відпустив Мудрика в АПЛ – чутки про від'їзд гравця виявилися передчасними.

Збірна України може зіграти контрольний матч проти Італії – чинного чемпіона Європи.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником.

Світ

Луї Ван Гал подолав рак. Знаменитий тренер пройшов 25 сеансів опромінення.

Фернандінью оголосив про відхід з Манчестер Сіті після завершення сезону. Це сталося в Мадриді перед матчем ЛЧ проти Атлетіко і виявилося сюрпризом для Гвардіоли, який не знав про таке рішення бразильця.

CAS відхилив апеляцію росіян щодо виключення з ЧС-2022.