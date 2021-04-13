Мирон Маркевич і Олександр Ярославський / фото з відкритих джерел

Україна

Олександр Ярославський заявив, що Металіст повернеться в Харків. За словами екс-президента клубу, це станеться найближчим часом.

Маріуполь – Шахтар: УАФ офіційно визнала дві грубі помилки арбітра. Зокрема, в епізоді з пенальті, коли Жуніор Мораєс забив третій гол.

Ілля Забарний, якому зламали ніс у поєдинку проти СК Дніпро-1, має шанси зіграти з Шахтарем. "Гірники" теж готуються до Класичного лише з однією втратою. До слова, поєдинок Шахтар – Динамо покажуть і за межами України.

Трансфери

Динамо зацікавилося одразу двома гравцями СК Дніпро-1 та готове відпустити важливих футболістів. Також кияни начебто розпочали перемовини з Вест Хемом щодо повернення Андрія Ярмоленка, який у 2017 році покинув київський клуб, перейшовши у Борусію Д. А ще Ігор Суркіс заявив, що клуб влітку вирішить майбутнє легіонера, який не має ігрової практики.

Неймар все ще може опинитися в Барселоні, хоча здавалося, що новий контракт з ПСЖ – майже вирішене питання.

Екс-динамівець знайшов новий клуб у Китаї.

Світ

ПСЖ – Баварія: букмекери назвали фаворита матчу ЛЧ. Мюнхенцям потрібно відіграти домашню поразку 2:3 із серйозними кадровими втратами.

"Футбол 24" виділив головні події європейського вікенду. Розкішне Ель Класіко, топ-клас Маліновського і фантастичний Вест Хем – вихідні вдалися на славу.