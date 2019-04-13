Головні новини футболу 12 квітня: Маліновського виправдали у Бельгії, за Зозулю заступилися в Іспанії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 квітня.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський уникнув дискваліфікації за червону картку, яка спричинила скандал у Бельгії. Прокурор вимагав для гравця збірної України відсторонення до кінця сезону, близько двох годин переконував, що хавбек вдарив суперника навмисно. Однак у підсумку Комітет з суперечок Федерації футболу Бельгії прийняв сторону Маліновського та повністю його виправдав.

Навколо Романа Зозулі події також розгортаються поза полем. Одіозний іспанський політик назвав його неонацистом, однак дуже багато людей стали на захист українця. Мер Альбасете підтримав нашого форварда, ФФУ готова надати Зозулі юридичну допомогу, а фанати клубу Романа брутально відповіли цьому політику. Ще одна новина з Іспанії: тренер Малаги незадоволений формою Селезньова – нападник не зіграє в наступному матчі.

Олександр Зінченко незабаром повернеться в основну групу Манчестер Сіті після травми. За словами Гвардіоли, він має шанс вийти на поле вже в неділю проти Крістал Пелас. А от Євгену Коноплянці нічого хорошого не світить. Вінгер знову пролетів повз заявку Шальке на матч Бундесліги, в якому його партнери розписали нічию з Нюрнбергом. І хоча легенда "кнаппен" оптимістично оцінив перспективи Коно, нам залишається тільки ностальгувати за його подвигами.

Єврокубки

УЄФА підбив підсумки перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Найкращим гравцем тижня в головному клубному турнірі став Роберто Фірміно, який допоміг Ліверпулю здолати Порту.

У Лізі Європи на цій стадії найкращим футболістом назвали Жоау Феліша. 19-річний хавбек – наймолодший автор хет-трику в історії турніру. Напередодні він трьома голами прибив Айнтрахт, завдяки чому заслужено потрапив і до символічної збірної.

Світ

Харрі Кейн вибув на три місяці – травма лідера Тоттенхема виявилась серйозною, тому він вже не допоможе команді в цьому сезоні.

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду на вихідних отримають відпочинок перед другими чвертьфіналами Ліги чемпіонів. Португалець не потрапив у заявку Ювентуса на потенційно чемпіонський матч проти СПАЛа. Аргентинець з чотирма ключовими футболістами Барселони не включений у заявку на гру з Уескою.

Відбулося жеребкування Кубка африканських націй-2019. УПЛ не потрапила у топ-30 ліг за середньою відвідуваністю в останні 5 років, Динамо збирає 20% глядачів першості.