Головні новини футболу 12 квітня: Динамо – чемпіон (майже), Ярмоленко як Роналду, проти Анчелотті готується бунт
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 12 квітня 2025 року.
Україна
Динамо впевнено обіграло Кривбас, наблизившись до чемпіонства – Ярмоленко знову забив, червона Попова і провал капітана.
Ярмоленко забив 200-й гол на топ-рівні за українські команди та женеться за рекордом Шацьких в УПЛ.
Олександрія втратила перемогу над Рухом і відпустила Динамо у відрив – львів'яни продовжили унікальну історичну серію.
Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту.
Арсенал зіграв внічию з Брентфордом – Зінченко віддав передасист під скасований гол, Ярмолюк долучився до рятівної атаки.
Миколенко перервав безвиграшну серію в АПЛ.
Син Шевченка не зміг пройти Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії – відео змарнованих моментів українця.
Алієва затримала патрульна поліція Києва – правоохоронці застосовували наручники. Екс-динамівець прокоментував відео зі своїм затриманням: "Де я п'яний, скажіть?"
Світ
Барселона втримала інфарктну перемогу над Леганесом – відірватись від Реала дозволив автогол.
Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелас, оформивши феєричний камбек – Едерсон наздогнав Едегора за кількістю асистів.
Байєр розписав сенсаційну нічию з Уніоном, Фрайбург витіснив Борусію М з єврокубків.
Борусія Д розписала вогняну нічию з Баварією – Компані вгадав з замінами, Байєр зберіг шанси Байєра на Салатницю.
Ювентус увірвався у топ-3, перегравши Лечче, Інтер збільшив відрив від Наполі, Венеція здолала Монцу у битві аутсайдерів.
Роналду феєричними голами приніс перемогу Аль-Насру – Кріштіану оформив дубль за 8 хвилин.
Де Дзербі вкотре зганьбився, але втримав позицію, команда українця втратила можливість залетіти у зону Ліги чемпіонів.
"Я піду, якщо Анчелотті залишиться": зірка Реала поставив ультиматум керівництву королівського клубу.