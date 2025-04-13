"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 12 квітня 2025 року.

Україна

Динамо впевнено обіграло Кривбас, наблизившись до чемпіонства – Ярмоленко знову забив, червона Попова і провал капітана.

Ярмоленко забив 200-й гол на топ-рівні за українські команди та женеться за рекордом Шацьких в УПЛ.

Олександрія втратила перемогу над Рухом і відпустила Динамо у відрив – львів'яни продовжили унікальну історичну серію.

Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту.

Арсенал зіграв внічию з Брентфордом – Зінченко віддав передасист під скасований гол, Ярмолюк долучився до рятівної атаки.

Миколенко перервав безвиграшну серію в АПЛ.

Син Шевченка не зміг пройти Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії – відео змарнованих моментів українця.

Алієва затримала патрульна поліція Києва – правоохоронці застосовували наручники. Екс-динамівець прокоментував відео зі своїм затриманням: "Де я п'яний, скажіть?"

Світ

Барселона втримала інфарктну перемогу над Леганесом – відірватись від Реала дозволив автогол.

Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелас, оформивши феєричний камбек – Едерсон наздогнав Едегора за кількістю асистів.

Байєр розписав сенсаційну нічию з Уніоном, Фрайбург витіснив Борусію М з єврокубків.

Борусія Д розписала вогняну нічию з Баварією – Компані вгадав з замінами, Байєр зберіг шанси Байєра на Салатницю.

Ювентус увірвався у топ-3, перегравши Лечче, Інтер збільшив відрив від Наполі, Венеція здолала Монцу у битві аутсайдерів.

Роналду феєричними голами приніс перемогу Аль-Насру – Кріштіану оформив дубль за 8 хвилин.

Де Дзербі вкотре зганьбився, але втримав позицію, команда українця втратила можливість залетіти у зону Ліги чемпіонів.

"Я піду, якщо Анчелотті залишиться": зірка Реала поставив ультиматум керівництву королівського клубу.