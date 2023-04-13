Головні новини футболу 12 квітня: Челсі без Мудрика програв Реалу, неймовірний контракт для Реброва в збірній
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 квітня.
Ліга чемпіонів
Реал впевнено переграв Челсі у першому чвертьфіналі. Михайло Мудрик і Андрій Лунін просиділи матч в запасі. Бензема обійшов Рамоса і повторив досягнення Рауля.
Мілан переграв Наполі вдруге за 10 днів і зробив заявку на півфінал Ліги чемпіонів. Діас повторив свою магію, а неаполітанці втратили двох важливих гравців на матч-відповідь.
Україна
Шахтар на останніх секундах вирвав перемогу над Львовом. Джокер Йовічевіча збільшив відрив від СК Дніпро-1 до 4-х очок. Однак "гірники" надовго втратили свого лідера.
УАФ, за чутками, запропонувала Реброву неймовірний контракт у збірній України. Олександр Караваєв зацікавив декілька клубів з Європи та дві команди УПЛ.
Європа
Наставник ПСЖ потрапив у расистський скандал. Гравці Баварії побилися в роздягальні після поразки від Ман Сіті – Сане розбили губу. Манчестер Юнайтед втратив найкращого бомбардира на наступні матчі.