Ліга чемпіонів

Реал впевнено переграв Челсі у першому чвертьфіналі. Михайло Мудрик і Андрій Лунін просиділи матч в запасі. Бензема обійшов Рамоса і повторив досягнення Рауля.

Мілан переграв Наполі вдруге за 10 днів і зробив заявку на півфінал Ліги чемпіонів. Діас повторив свою магію, а неаполітанці втратили двох важливих гравців на матч-відповідь.

Україна

Шахтар на останніх секундах вирвав перемогу над Львовом. Джокер Йовічевіча збільшив відрив від СК Дніпро-1 до 4-х очок. Однак "гірники" надовго втратили свого лідера.

УАФ, за чутками, запропонувала Реброву неймовірний контракт у збірній України. Олександр Караваєв зацікавив декілька клубів з Європи та дві команди УПЛ.

Європа

Наставник ПСЖ потрапив у расистський скандал. Гравці Баварії побилися в роздягальні після поразки від Ман Сіті – Сане розбили губу. Манчестер Юнайтед втратив найкращого бомбардира на наступні матчі.