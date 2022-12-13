Чемпіонат світу

Сьогодні на Мундіалі відбудеться перший півфінал – Аргентина проти Хорватії. Анонс матчу незабаром з'явиться на сайті. Розлютив Мессі у "найбруднішому" матчі в історії – авторитетний арбітр більше не судитиме на ЧС-2022.

Неймар приписав поразку Бразилії на ЧС-2022 вищим силам та пригадав конфлікти з Тіте. А ще наїхав на гравця збірної Бразилії, який не забив пенальті Хорватії, оприлюднивши їхню переписку. Карло Анчелотті погодився очолити "селесао", але лише через півроку.

Збірна Англії розпочала пошук заміни Саутгейту – відомі 4 кандидати на посаду наставника "трьох левів". Іспанія офіційно презентувала нового тренера.

Андрій Шевченко

Шевченко може очолити учасника плей-офф ЧС-2022 – збірна Польщі відмовилась продовжити контракт із головним тренером. Андрій Миколайович, за чутками, хотів стати президентом Динамо та навіть знайшов інвесторів для київського клубу.

Шахтар

Шахтар не планує продовжувати контракт з ветераном та вже знайшов гравця збірної України на заміну. Захисник Шахтаря може залишитись в Реалі, на що й сподівається легендарний Рауль.

Мудрик залишається пріоритетною ціллю Арсенала – Артета отримає необхідні кошти для трансферу українця. Представники Шахтаря провели переговори щодо Михайла, маючи 4 претендентів на гравця.