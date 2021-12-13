УПЛ

Динамо не переграло Зорю і втратило шанс зустріти Різдво на вершині УПЛ. Кияни відпустили Шахтар на два очки. Динамо показало непоганий футбол, але розслабилося та не реалізувало свої моменти. Мірча Луческу мав серйозні претензії до арбітра.

Колос епічно вирвав перемогу над Минаєм – два голи за 2 хвилини вирішили долю зустрічі. На стадіоні відразу після фінального свистка зникло освітлення. Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка.

Роман Григорчук близький до повернення в Чорноморець. Одеська команда знову відчула гнів власної торсиди – фанати з лайкою і димовими шашками накинулися на автобус.

Марлос йде з Шахтаря

Шахтар офіційно підтвердив відхід Марлоса. Гравець збірної України нібито образився і навіть не прийшов попрощатися з командою. У клубі пояснили, чому так трапилося. Шахтар влаштував Марлосу проводи, пригадавши найкращі моменти легенди.

Європа

Барселона наприкінці матчу втратила перемогу над Осасуною – "мароканський Мессі" та прокляття останніх хвилин. Реал впевнено переміг Атлетіко у дербі, зробивши вагому заявку на чемпіонство. У Мадрида 18 очок відриву від Барси.

Аталанта виграла 6 матч поспіль у Серії А – Маліновський наближається до Скудетто, вихід екс-динамівця не допоміг. Манчестер Юнайтед та Астон Вілла скасували тренування через спалах коронавірусу.