Головні новини футболу 12 грудня: Динамо вилетіло з Ліги Європи, Безус обіграв Олександрію, суперники для Шахтаря

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 грудня.

Ліга Європи

Динамо у вирішальному матчі групового етапу не переграло Лугано та вилетіло з Ліги Європи. Красивий гол Віктора Циганкова в компенсований час не допоміг – лише нічия. Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги Європи. Олексій Михайличенко взяв провину за фіаско на себе.

Олександрія поступилася Генту, не маючи турнірної мотивації, але проявляючи величезне бажання. Героєм матчу став українець – Роман Безус відзначився двома асистами. А окрасою зустрічі був розкішний гол Дениса Мірошніченка.

Сергій Ребров з Ференцварошем вилетів з турніру. Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи, а Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/16 фіналу – серед них європейські гранди.

Ліга чемпіонів

Шахтар напередодні вилетів з Ліги чемпіонів після поразки від Аталанти. Оригінальні винуватці вильоту Шахтаря знайдені – ми зібрали реакцію соцмереж на тріумф Маліновського з Аталантою і фіаско донеччан. Руслан Маліновський подорожчав та оновив власний рекорд у вартості.

Шахтар оформив сумний ювілей українських клубів у Лізі чемпіонів. Степаненко жорстко розкритикував одноклубників за неналежну дисципліну, а Тайсон різко відповів на закиди у свою сторону.

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