Головні новини футболу 12 червня: Шахтар призначив нового головного тренера, Реал підписав чергову зірку

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 червня.

Україна

Шахтар офіційно призначив нового наставника – ним став португальський фахівець Луїш Каштру. Він вже визначився зі штабом, який тренуватиме "гірників". Каштру зізнався, що мав кілька пропозицій, але після запрошення з України – сумніви відпали. А також назвав свою першу ціль в Шахтарі. Ми пояснюємо, чому це призначення ризиковане та цікаве.

Сьогодні відбулося засідання української Прем'єр-ліги – клуби узгодили низку важливих рішень: проголосували за збереження Олімпіка в еліті та впровадження VAR. Стало відомо, коли система відеоповторів з'явиться в Україні. УПЛ ввела плей-офф за місце в Лізі Європи.

Динамо і Шахтар зіграють за Суперкубок України 28 липня – в цей же день стартує УПЛ. Затверджено матчі першого кола сезону 2019/20 – Класичне відбудеться в 3-му турі. Волинь отримала технічну поразку у матчі з Карпатами, Тлумака покарали дискваліфікацією.

Європа

Мадридський Реал офіційно підписав чергового коштовного новачка – лівого захисника Ферлана Менді. Окрім цього, "вершкові" презентували Луку Йовіча перед уболівальниками на Сантьяго Бернабеу. Атлетіко пролив світло на майбутнє Антуана Грізманна – вже три місяці керівництву відомо, що форвард перейде в Барселону.

Олександр Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті – відомий термін нової угоди. Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Деніела Джеймса. Паулу Фонсека обживається в Ромі – він хоче перетягнути в Рим не тільки гравців Шахтаря, а й запросити Фреда.

ЧС-2019 U-20

Збірна України напередодні вийшла у фінал чемпіонату світу, обігравши Італію. Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – тамтешні ЗМІ лютують через перемогу нашої команди. Соцмережі також гаряче відреагували на успіх молодіжки: "Сподіваюсь, у Конституційного суду теж є VAR".