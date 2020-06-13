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ЮВЕНТУС - МІЛАН ЗОРЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 12 червня: Лунін подвигами повернувся з карантину, Ювентус вибив Мілан з Кубка Італії

07:00 209 Читать на русском
Головні новини футболу 12 червня: Лунін подвигами повернувся з карантину, Ювентус вибив Мілан з Кубка Італії
Головні новини футболу 12 червня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 червня.

Наші за кордоном

Андрій Лунін став головним героєм Ов'єдо в парадоксальному матчі, яким повернувся до гри в Іспанії. Українець здійснив 4 сейви, відстояв на "нуль" і врятував для своєї команди нічию. "Нам залишається ще підставити дупу": Романа Зозулю та Ко "пограбували" в Мадриді – тренер злетів з котушок.

Юрій Яковенко відзначився голом за Есб'єрг – божевільний тайм з 5 м'ячами і асистом від екс-голкіпера Арсенала. Артем Кравець з Кайсеріспором фантастично програв Фенербахче – розкішні голи і драма в кінцівці.

Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної популярного видання – українцю знайшлось місце в команді зірок. Мар'ян Швед обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – він не хоче в Карпати та цікавить європейські клуби.

Європа

Ювентус розписав нічию з Міланом у першому матчі після карантину – "б'янконері" вийшли у фінал Кубка Італії. Роналду не реалізував пенальті, а Ребіч отримав вилучення за жорстоке кунг-фу – дивіться відеоогляд матчу.

РБ Лейпциг обіграв "безголовий" Хоффенхайм завдяки двом голам вихованця Барселони. Ольмо казковим дублем за дві хвилини змушує Барселону кусати лікті та наближає "биків" до Ліги чемпіонів.

Набирає хід Прімера: Валенсія у більшості не втримала перемогу над Леванте, Хетафе сенсаційно поступився Гранаді. Усі матчі Ліги чемпіонів прийме одне місто.

Україна

Сергій Ребров очолить Динамо замість Фенербахче, якщо кияни пролетять повз Лігу чемпіонів. З'явилися чутки, що Лукаш Теодорчик може повернутись в Динамо, однак нам з власних джерел стало відомо, що в поляка лише один варіант для камбеку.

Сьогодні відбудеться суперматч в Прем'єр-лізі – Зоря приймає Динамо. Кияни отримали результати ПЛР-тестів на коронавірус і оголосили заявку на матч. Віктор Скрипник прокоментував інтерес Вердера до Михайліченка. Незабаром на сайті з'явиться анонс битви за Лігу чемпіонів.

Тим часом УАФ офіційно визначилась із долею сезону Першої та Другої ліг.

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