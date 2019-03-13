Головні новини футболу 12 березня: Зінченко вибив Коноплянку з Ліги чемпіонів, Роналду витягнув Ювентус у чвертьфінал

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 12 березня.

Ліга чемпіонів

Відбулися чергові матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ювентус здійснив камбек у протистоянні з Атлетіко, розгромивши суперника на власному полі після гостьової невдачі. Герой – феноменальний автор хет-трику Кріштіану Роналду. Він забив усі голи в матчі та вивів Ювентус у чвертьфінал.

Манчестер Сіті відправив сім м'ячів у ворота Шальке та впевнено пройшов у наступний раунд – кризова німецька команда не мала навіть натяку на шанс. Це була українська дуель у Лізі чемпіонів – Євген Коноплянка та Олександр Зінченко вийшли в старті. Партнери останнього довели свій клас, забиваючи німцям на будь-який смак. Сам Зінченко відзначився розкішним асистом на Сане.

Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів: Баварія приймає Ліверпуль, Ліон їде в гості до Барселони.

Україна

Динамо U-19 в серії пенальті поступилося Хоффенхайму U-19 та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА на стадії 1/8 фіналу. Наставник киян сказав, що його підопічні не проявили характер, а головний тренер німців вважає, що Хоффенхайм заслужив пройти Динамо.

Лідер Карпат Мар'ян Швед зазнав важкої травми – у вінгера розрив м'яза. Новачок Шахтаря Тете відзначився першим голом за "гірників". Зоря оголосила про підписання японського півзахисника. Динамо відхилило пропозицію бразильського клубу щодо Че Че.

Реал

Зінедін Зідан напередодні знову очолив Реал. Він подзвонив капітану Серхіо Рамосу одразу після презентації. Мадридський клуб підписав найбажанішого тренера світу – питання Луніна, зарплата та умови француза, знаки історії. До слова, Реал рекомендував голкіперу збірної України не спілкуватись з пресою.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0. Агент Бейла розповів про плани гравця після повернення нового-старого коуча в Мадрид.