Динамо і Шахтар програли у Лізі Європи – реакція на невдачі

Чорний вечір для України у Лізі Європи прогнозовано спричинив негативну реакцію на виступи Динамо з Шахтарем, які програли Вільяреалу і Ромі відповідно.

Жорсткий вердикт для 4-х гравців Динамо і трансфер Циганкова – іспанські ЗМІ про матч з Вільяреалом.

Шахтар розбитий, справжнє повернення Фараона, знущання над Трубіним – італійські ЗМІ "виводять" Фонсеку в чвертьфінал.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному. Що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій.

Рим у масці, або З ким палко дискутував Каштру після фіаско – як Шахтар злітав в Італію і забрав в Україну сім'ю Фонсеки.

Україна

Україна відпустила Шотландію у таблиці коефіцієнтів УЄФА – втрата гарантованого місця у Лізі чемпіонів дуже близька.

Шахтар не розглядає Массіміліано Аллегрі як кандидата на посаду нового тренера. Про це повідомив Олександр Денисов – директор телеканалів "Футбол ".

Роман Яремчук потрапив у коло інтересів Арсенала. Інший українець – Руслан Маліновський – взяв участь у гольовій атаці Аталанти, яка допомогла його команді здобути важливу перемогу.

Перша ліга: Чорноморець обіграв Волинь та очолив турнірну таблицю, Оболонь і Верес не зіграли через снігопад.

Швейцарія – Україна: CAS продовжує розгляд справи щодо скасованого матчу. ЗМІ озвучив приблизний термін рішення.

Світ

Кріштіану Роналду хоче повернутися в Реал, стверджують іспанські ЗМІ. Саме з Мадрида португалець переїхав у Турин влітку 2018-го, але так і не зумів дійти хоча б до півфіналу ЛЧ.

"Футбол 24" підготував анонс топ-матчів європейського вікенду.