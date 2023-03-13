Україна

Динамо переграло СК Дніпро-1 та наблизило Шахтар до чемпіонства: Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона. Мірча Луческу втік з прес-конференції після надкороткого коментаря.

Шахтар розгромив Кривбас та скористався подарунком Динамо – фантастичний гол Судакова, дебютний м'яч легіонера. Ворскла після двох пенальті поспіль втримала нічию з Вересом, а Рух нелогічно програв Колосу.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський витягнув Марсель з мороку, але дивом втратив перемогу, а Едуард Соболь відскочив у парадоксальному дербі українців.

Олександр Зінченко допоміг Арсеналу розгромити Фулхем, однак мав труднощі. Михайлу Мудрику підготували сенсаційну роль – як Поттер підставив і врятував українця.

Європа

Манчестер Юнайтед розділив очки з аутсайдером, Ньюкасл обійшов Ліверпуль, а Вест Хем відправив Забарного в зону вильоту. Ювентус здобув видовищну перемогу над Сампдорією у матчі з 6 голами, а Рома в божевільній перестрілці поступилася Сассуоло. Барселона втримала важку перемогу над Атлетіком.