Збірна України

Національна збірна готується до наступних матчів відбору до Євро-2024. Поєдинок проти Північної Македонії розсудить арбітр, який фіксував фіаско Динамо з Челсі. На доленосний матч з Італією офіційно затвердили німецький стадіон. Роберто Моралес, який захищає країну в ЗСУ, прокоментує два матчі збірної.

Ребров досі не може розраховувати на одного гравця. Тренер збірної України працевлаштувався у європейському клубі. Збірна України з футзалу не зуміла переграти Сербію у відборі на чемпіонат світу.

УПЛ

Динамо втратило Андрія Ярмоленка до кінця року – серія проблем довела зірку до операції. Шахтар відзвітував про фінансовий рік – понад 6 мільярдів прибутків та майже 570 мільйонів податків.

Ворскла розгромно програла Ромі в жіночій Лізі чемпіонів – геройства голкіперки не врятували від першої поразки за рік. Клуби УПЛ вибили революційне суддівське рішення – розбір помилок стане публічним.

Світ

Довбик у топ-3 за зарплатою в Жироні, а унікальний Циганков отримує майже удвічі менше. Руні офіційно повернувся в Англію та очолив третій клуб у своїй кар'єрі. Реал затвердив перший трансфер міжсезоння.