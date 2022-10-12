Шахтар – Реал

Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в Лізі чемпіонів. Зубков знову покарав Луніна, але кривавий гол на останніх секундах зафіксував нічию. Ігор Йовічевіч пишається гравцями Шахтаря і українцями після гри з Мадридом. Карло Анчелотті визнав, що його команда грала погано. Трибуни влаштували крутий флешмоб з прапорами України та Польщі.

Україна

Класичне під загрозою: УПЛ розглядає скасування матчів майбутнього туру та призупинку чемпіонату. Шахтар відзвітував про фінансовий рік – понад 2 мільярди прибутків та 400 мільйонів податків.

Україна взяла реванш у Нідерландів за поразку на Євро – "синьо-жовті" зміцнили лідерство у відборі на ЧС-2024 з футзалу. Реал Мадрид U-19 вдруге розгромив Шахтар U-19, збільшивши відрив від "гірників" у Юнацькій лізі УЄФА.

Ліга чемпіонів

Борусія Д та Севілья вивели Ман Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів. "Містяни" втратили очки з Копенгагеном, граючи годину в меншості через вилучення спадкоємця Зінченка. Ювентус зганьбився в Лізі чемпіонів поразкою від скромного Маккабі. РБ Лейпциг впевнено здолав Селтік і обійшов Шахтар у групі. Мбаппе хоче покинути ПСЖ цієї зими – парижани блокують трансфер в Реал, є лише один варіант.