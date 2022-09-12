Матчі УПЛ

Динамо обіграло Львів – старі герої помінялися місцями і перервали історичну серію поразок киян. Колос переміг Металіст і вирвався на перше місце в УПЛ. СК Дніпро-1 розгромив Металіст 1925 і вийшов на другу позицію в УПЛ. Артем Довбик забив дебютний гол у сезоні.

Україна

Карпати Львів розтрощили Буковину і захопили лідерство в Першій лізі. Діалло підтвердив своє повернення в Динамо. Кияни розпочали продаж квитків на домашні матчі Ліги Європи.

Шахтар прибув у Варшаву на матч Ліги чемпіонів проти Селтіка. Суперник "гірників" втратив лідера. Де Дзербі став одним з претендентів на заміну новому тренеру Челсі.

Європа

Аталанта курйозно втратила лідерство в матчі Серії А проти екс-динамівця – Маліновський нарвався на швидкий гнів тренера. Ювентус розписав нічию з Салернітаною – туринці забили двічі в компенсований час, але VAR і капітан не дали перемогти.

Реал оформив красивий камбек і знову обійшов Барселону – шедевр несподіваного героя та переможна "самба". Уніон на виїзді здолав Кельн і очолив турнірну таблицю Бундесліги, обійшовши Баварію.