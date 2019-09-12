Головні новини футболу 11 вересня: несподівана відставка в Іспанії, прощання Компані, реакція на матч Україна – Нігерія

"Футбол 24" презентує головні новини за 11 вересня.

Збірна України

Драматичний матч Україна – Нігерія (2:2) викликав значний резонанс. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на камбек підопічних Андрія Шевченка. Також ми дізналися думку експерта, який назвав головних героїв збірної України у двох останніх поєдинках. Крім того, "Футбол 24" підсумував 5-й та 6-й тури відбору на Євро-2020.

Лунін витворяє дива, але він без шансів – іспанські ЗМІ та фанати оцінили гру голкіпера в матчі проти Нігерії.

Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук може втратити половину майна – справу розгляне суд, який вже наклав арешт на квартири колишнього гравця "синьо-жовтих".

Топ-матчі дня

Збірна Перу перемогла Бразилію – динамівець відіграв більшу частину товариського поєдинку між фіналістами Копа Амеріка-2019. Аргентина знищила Мексику, а нападник Інтера Лаутаро Мартінес оформив хет-трик ще у першому таймі. Цікаво, що він встиг забити вже 9 голів за національну команду в перших 13-ти поєдинках – рекордний показник в історії Аргентини.

Інші головні події

УЄФА продовжує роботу над впровадженням третього єврокубка, заплановане з сезону 2021/22. Відома робоча назва турніру, яка повинна бути затверджена на засіданні Виконкому УЄФА.

Арда Туран засуджений до майже трьох років в'язниці. Щоправда, хавбек, права на якого все ще належать Барселоні, отримав умовний термін.

Валенсія змінила головного тренера – замість Марселіно Тораля "кажанів" очолив екс-гравець Барселони та Реала Альберт Селадес.

Манчестер Сіті провів прощальний матч для Венсана Компані, який через травму не вийшов на поле.