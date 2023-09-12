Відбір на Євро-2024

Збірна України сьогодні проведе надважливий матч проти Італії. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Сергій Ребров запевнив, що в команди є план. Італійці чекають від нас "автобуса".

Португалія рознесла Люксембург з трьома дублями, а Вірменія Петракова з політичною провокацією програла Хорватії. Польща визначилася з майбутнім тренера, який провалює відбір на Євро-2024.

Україна

Три лідери Динамо були на радарах клубів топ-чемпіонатів. Два європейські трансфери Динамо зірвались в останній момент.

Юрій Максимов підтвердив перемовини з СК Дніпро-1. Дніпровський клуб офіційно відпустив легіонера за океан.

Європа

Віталій Миколенко може покинути Евертон, оскільки не входить у плани наставника.

Поль Погба здав позитивний тест на допінг і миттєво отримав дискваліфікацію.