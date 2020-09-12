Україна

Повернулася з перерви Прем'єр-ліга. У дебютному матчі другого туру Динамо втратило очки з Десною вдома. Дивіться відеоогляд першої невдачі Мірчі Луческу на чолі киян. Румунський фахівець виділив найбільший позитив з матчу та окреслив головний негатив.

Динамо через травму втратило ще одного основного захисника перед стартом у Лізі чемпіонів. "Біло-сині" оголосили заявку на матч ЛЧ проти АЗ – кілька іменитих гравців поза списком.

Фран Соль може піти шляхом Андрія Луніна – є проблема, яка заважає трансферу форварда. Шахтар має пропозиції щодо двох легіонерів. Львів відпустив свого лідера у португальський клуб і підписав екс-гравця Карпат.

МОЗ дозволило проведення поєдинків Ліги чемпіонів, Ліги Європи та збірної України з глядачами, але є нюанси.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко отримав екзотичний варіант продовження кар'єри – він може переїхати в Китай. Тренер українця прокоментував ці чутки. А сьогодні Ярмола стартує в новому сезоні АПЛ. Зінченко може стати частиною переходу Кулібалі – агент Олександра розкрив плани.

Роман Яремчук подав заявку на трансфер з Гента. Форвард збірної України продовжує війну з головним тренером, який вчора навіть не включив його в заявку на матч чемпіонату. Гент без участі українського тріо повернувся на стежину поразок, а наставник нерішуче пояснив відсутність Яремчука.

Микола Морозюк віддав перемогу Фенербахче в матчі-відкритті турецького чемпіонату, ставши найгіршим на полі. Ференцварош знищив Пакш із хет-триком у першому таймі – Сергій Ребров експериментує з роллю Ігоря Харатіна.

''Динамо? Нічого серйозного'': Зозуля може залишитися в Альбасете на гірших умовах. Василь Кравець стане заміною Костевичу в польському клубі – сторони вже домовилися про трансфер.

Європа

Лідс офіційно продовжив співпрацю з Марсело Б'єлсою. Ліверпуль проти легендарної втрати АПЛ, битва гросмейстерів у Лондоні та вишуканий Ле Класік: топ-5 матчів євровікенду. Ліверпуль презентував новий комплект стильної чорної форми.

Неймар повернувся до тренувань після перенесеного коронавірусу. Барселона контактувала з представниками Обамеянга – Куман змінив плани каталонців. Герта сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини в божевільному матчі з 9 голами.