Наші за кордоном

Олександр Зінченко не допоможе збірній України проти Німеччини й у двох матчах відбору на Євро-2024. Лідер "синьо-жовтих" отримав травму литкового м'язу та пропустить кінець сезону.

Едуард Соболь повернеться з лазарету лише на ПСЖ. Андрій Лунін має високі шанси у суботу зіграти за Реал. А ще голкіпера сватають в Рому до Моурінью.

Україна

Дніпро-1 не зміг повернутись на вершину УПЛ – Олександрія втримала нічию, попри вилучення Ротаня й скандальний пенальті. Руслан Ротань послав арбітра, який показав йому червону.

Євген Селезньов оголосив про завершення кар'єри й анонсував прощальний матч. Динамо знайшло заміну Мірчі Луческу – наставник привів команду українця до чемпіонства в іноземній першості.

Єврокубки

Ювентус на останніх секундах врятувався від поразки Севільї у півфіналі Ліги Європи. Рома мінімально здолала Байєр і наблизилася до фіналу Ліги Європи. Вест Хем у першому півфіналі Ліги конференцій оформив камбек з АЗ, а Базель вирвав сенсаційну перемогу у Фіорентини.