Головні новини футболу 11 травня: збірна України виграла перший матч року, ще один крок Зінченка до чемпіонства
Україна
Збірна України виграла перший матч з початку повномасштабної війни, здолавши Борусію М. Дивіться відеоогляд матчу. Перший гол збірної у цьому році забив Михайло Мудрик – вийшло дуже ефектно. Національна команда затвердила третього спаринг-партнера, ще двох суперників тримають у таємниці.
Ультрас Карпат загинув у бою за Маріуполь.
Наші за кордоном
Сергій Ребров виграв чемпіонство у третій країні. ОАЕ підкорились українцю з першого разу. Евертон не зумів переграти аутсайдера АПЛ, а натхненний подвигом Віталій Миколенко отримав найнижчі оцінки. Манчестер Сіті розбив Вулверхемптон і закріпив лідерство в АПЛ, а Олександр Зінченко взяв участь у трьох голах. Роман Яремчук претендує на звання головного трансферного провалу чемпіонату Португалії.
Світ
Учасник ЧС-2022 ризикує отримати дискваліфікацію – ФІФА розпочала провадження щодо підробки документів гравця. На фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом призначили арбітра, який нагадує про жахи Клоппа в Києві. Інтер перестріляв Ювентус у вогняному фіналі Кубка Італії – гойдалки, красиві голи і пенальті, які поховали туринців.