Україна

Збірна України виграла перший матч з початку повномасштабної війни, здолавши Борусію М. Дивіться відеоогляд матчу. Перший гол збірної у цьому році забив Михайло Мудрик – вийшло дуже ефектно. Національна команда затвердила третього спаринг-партнера, ще двох суперників тримають у таємниці.

Ультрас Карпат загинув у бою за Маріуполь.

Наші за кордоном

Сергій Ребров виграв чемпіонство у третій країні. ОАЕ підкорились українцю з першого разу. Евертон не зумів переграти аутсайдера АПЛ, а натхненний подвигом Віталій Миколенко отримав найнижчі оцінки. Манчестер Сіті розбив Вулверхемптон і закріпив лідерство в АПЛ, а Олександр Зінченко взяв участь у трьох голах. Роман Яремчук претендує на звання головного трансферного провалу чемпіонату Португалії.

Світ

Учасник ЧС-2022 ризикує отримати дискваліфікацію – ФІФА розпочала провадження щодо підробки документів гравця. На фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом призначили арбітра, який нагадує про жахи Клоппа в Києві. Інтер перестріляв Ювентус у вогняному фіналі Кубка Італії – гойдалки, красиві голи і пенальті, які поховали туринців.