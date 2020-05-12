Головні новини футболу 11 травня: АПЛ зможе завершити сезон, Динамо та Зорю налякали дивним планом УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 травня.

Україна та українці

З'явилися чутки, що УЄФА готує революційний план для єврокубків, який міг відібрати в Динамо та Зорі Лігу чемпіонів. У підсумку ця інформація виявилася фейком – кваліфікації українських клубів у європейські турніри нічого не загрожує.

Динамо офіційно відновлює командні тренування – відома дата довгоочікуваного повернення. Магія талантів Шахтаря знову розриває мережу – відео збирає мільйон переглядів, а новий герой кричить від радощів. Фернандінью не виключає свого повернення в Шахтар – цього разу в новій ролі.

Українець із чемпіонату Білорусі захворів на коронавірус – клуб пішов на карантин. Олександрія – "найсухіша" команда УПЛ, рівність Динамо та Шахтаря, матчі Барселони гарантують голи на 97%.

Топ-чемпіонати

АПЛ отримала офіційний дозвіл відновити сезон. Шантаж аутсайдерів англійської першості не вдався – виліт не скасують. Клуби АПЛ змушені повернути трансляторам фантастичну суму – відновлення чемпіонату не врятує.

Прімера запланувала відновити сезон історичним дербі. Серія А отримала дозвіл поновити командні тренування – відома дата. DFB офіційно оприлюднив нову дату фіналу Кубка Німеччини.

Інші новини

"Він ледве вижив": форвард Реала отримав безглузду травму і намагався обманути клуб. Відійшов у небуття легендарний нападник Реала, який п'ять разів вигравав Ла Лігу. Юний одноклубник Маліновського помер від аневризми.

Ювентус хоче позбутися Дугласа Кости – екс-зірку Шахтаря не врятує навіть відновлення сезону. Барселона отримала проблеми з трансферами – чотири зірки блокують великі підписання.

Власники Манчестер Сіті придбали європейський клуб – там грає вихованець Шахтаря. WADA знайшла нові докази вживання допінгу збірною Росії – преса розсекретила прізвище підозрюваного.