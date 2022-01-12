Трансфери

Лондонський Арсенал готовий витратити 180 мільйонів на найкращого бомбардира Серії А.

Реал може відпустити Андрія Луніна в Аякс, який продовжує шукати голкіпера. Мадридці вже визначилися з безкоштовною заміною для українця.

Кріштіану Роналду може створити галактичний дует з Ліонелем Мессі в ПСЖ.

Минай продав вихованця Динамо у європейський клуб – він був капітаном та найкращим гравцем закарпатців.

Шахтар завершить трансфер Давіда Нереса у найближчі години, стверджує топ-інсайдер. Вінгер Аякса, який грав у півфіналі Ліги чемпіонів, стане першим зимовим новачком "гірників".

Україна

Київське Динамо обрало спаринг-партнерів на зборах – "дербі" з Шахтарем та одноклубники з Грузії.

Чернігівська Десна подала протест на трансфер Владислава Калітвінцева в Олександрію. Клуб погрожує санкціями та готує звернення в усі інстанції, апелюючи на наявність чинного контракту з атакувальним півзахисником. Калітвінцев, на думку Десни, перейшов в Олександрію без жодних правових підстав.

Український голкіпер у клубі Роналдо повторює долю Луніна – туманні перспективи через юного конкурента.

Світ

Екс-захисник збірної Туреччини і чинний одноклубник українського нападника загинув в автокатастрофі: фото з місця аварії .

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку.