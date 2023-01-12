Дебют Маліновського

Руслан Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом, а конкуренти змушують хвилюватися за українця. Команда легко обіграла Труа. Маліновський стежив за Марселем ще з дитинства – українець згадав любов брата, легендарного нападника і битву з Дніпром.

Україна

Олександр Шовковський підписав контракт з Динамо і став тренером киян. Олександр Рибка став гравцем Львова. Зоря підписала четвертого чемпіона світу.

Шахтар показав перше тренування на зимових зборах – у фокусі похмурий Мудрик, Срна та новачок. Рух готовий звернутися в УАФ та УЄФА щодо статусу Карпат.

Європа

Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, перегравши Валенсію у серії пенальті – Куртуа дав майстер-клас для Луніна. Барселона може вилетіти з Кубка Іспанії після перемоги 9:0.

Манчестер Сіті сенсаційно вилетів з Кубка ліги від невдахи АПЛ. Мілан вилетів з Кубка Італії від Торіно. Феліш офіційно став гравцем Челсі.