Головні новини футболу 11 січня: Маліновський стартував у Франції з перемоги, сенсаційний провал Манчестер Сіті
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 січня.
Дебют Маліновського
Руслан Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом, а конкуренти змушують хвилюватися за українця. Команда легко обіграла Труа. Маліновський стежив за Марселем ще з дитинства – українець згадав любов брата, легендарного нападника і битву з Дніпром.
Україна
Олександр Шовковський підписав контракт з Динамо і став тренером киян. Олександр Рибка став гравцем Львова. Зоря підписала четвертого чемпіона світу.
Шахтар показав перше тренування на зимових зборах – у фокусі похмурий Мудрик, Срна та новачок. Рух готовий звернутися в УАФ та УЄФА щодо статусу Карпат.
Європа
Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, перегравши Валенсію у серії пенальті – Куртуа дав майстер-клас для Луніна. Барселона може вилетіти з Кубка Іспанії після перемоги 9:0.
Манчестер Сіті сенсаційно вилетів з Кубка ліги від невдахи АПЛ. Мілан вилетів з Кубка Італії від Торіно. Феліш офіційно став гравцем Челсі.