Головні новини футболу 11 серпня: Шахтар знищив Ворсклу, Саррі починає з перемоги на чолі Челсі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 серпня.

Шахтар розгромив Ворсклу

Донецький Шахтар вдома розгромив Ворсклу з рахунком 4:1. На гол Шарпара "гірники" відповіли забитими м'ячами Марлоса, Степаненка, Хочолави та Мораєса – дивіться відео голів та огляд матчу.

Керманич полтавців Василь Сачко заявив, що перед матчем деякі футболісти вирішили захворіти, а головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека запевнив, що довіряє Нему та похвалив бразильця за гру.

АПЛ

У суботу продовжився 1-й тур чемпіонату Англії: Тоттенхем на виїзді переграв Ньюкасл у рівному поєдинку, Челсі розгромив Хаддерсфілд у дебютному матчі під керівництвом Мауріціо Саррі, Уотфорд виявився сильнішим за Брайтон, а Евертон в меншості не втримав перемогу над Вулверхемптоном.

Керманич Ньюкасла Рафа Бенітес вважає, що його команда заслужила як мінімум нічию. Натомість головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно віддав належне везінню "шпор".

Інші топ-події

Андрій Лунін знову зіграв на нуль у матчі за мадридський Реал. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу за Кубок Бернабеу й не дав забити гравцям Мілана.

Ліонель Мессі став капітаном Барселони через відхід із клубу Андреса Іньєсти. У той же час вінгер "блаугранас" Усман Дембеле може перейти в ПСЖ цього літа.

Жерар Піке завершив виступи за збірну Іспанії. Таке рішення центрбек прийняв після провального ЧС-2018.