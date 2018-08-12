toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Головні новини футболу 11 серпня: Шахтар знищив Ворсклу, Саррі починає з перемоги на чолі Челсі

07:00 6 Читать на русском
Головні новини футболу 11 серпня: Шахтар знищив Ворсклу, Саррі починає з перемоги на чолі Челсі
Радість "гірників" / ФК Шахтар

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 серпня.

Шахтар розгромив Ворсклу

Донецький Шахтар вдома розгромив Ворсклу з рахунком 4:1. На гол Шарпара "гірники" відповіли забитими м'ячами Марлоса, Степаненка, Хочолави та Мораєса – дивіться відео голів та огляд матчу.

Керманич полтавців Василь Сачко заявив, що перед матчем деякі футболісти вирішили захворіти, а головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека запевнив, що довіряє Нему та похвалив бразильця за гру.

АПЛ

У суботу продовжився 1-й тур чемпіонату Англії: Тоттенхем на виїзді переграв Ньюкасл у рівному поєдинку, Челсі розгромив Хаддерсфілд у дебютному матчі під керівництвом Мауріціо Саррі, Уотфорд виявився сильнішим за Брайтон, а Евертон в меншості не втримав перемогу над Вулверхемптоном.

Керманич Ньюкасла Рафа Бенітес вважає, що його команда заслужила як мінімум нічию. Натомість головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно віддав належне везінню "шпор".

Інші топ-події

Андрій Лунін знову зіграв на нуль у матчі за мадридський Реал. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу за Кубок Бернабеу й не дав забити гравцям Мілана.

Ліонель Мессі став капітаном Барселони через відхід із клубу Андреса Іньєсти. У той же час вінгер "блаугранас" Усман Дембеле може перейти в ПСЖ цього літа.

Жерар Піке завершив виступи за збірну Іспанії. Таке рішення центрбек прийняв після провального ЧС-2018.

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе
    Світ — 11 серп5873 Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе
13
год
:
49
хв
Ліверпуль
15:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук