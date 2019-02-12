Головні новини футболу 11 лютого: Луческу втратив роботу, названа причина смерті Сали

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 лютого.

Європа

Ювентус оголосив про підписання контракту з Ремзі – він стане найбільш високооплачуваним британцем в історії. Туринці знову провернули розкішний трансфер вільного агента, а нинішній лідер команди Кріштіану Роналду забиває щонайменше 20 голів вже 13 сезонів поспіль.

Мірча Луческу покинув пост головного тренера збірної Туреччини – останнім для нього став матч проти України. Румунський фахівець відразу оцінив можливість повернення в Шахтар.

Досі чутно відлуння феєричної перемоги Манчестер Сіті над Челсі, де важливу роль відіграв Олександр Зінченко – йому допомогли молитва та кольори прапора. На українця знову звернув увагу Наполі – він є пріоритетною трансферною ціллю клубу. А от в Челсі погана атмосфера: Абрамович може звільнити Саррі, Дзола стане виконувачем обов'язків.

Названа причина смерті Еміліано Сали.

Ліга чемпіонів

Європа готується до відновлення Ліги чемпіонів. Сьогодні відбудуться перші матчі 1/8 фіналу: МЮ проти ПСЖ, Рома проти Порту. УЄФА оголосив, у яких випадках використовуватимуть VAR у головному турнірі континенту.

Борусія втратила Марко Ройса на протистояння з Тоттенхемом. Реал без проблем повинен пройти Аякс, але на внутрішній арені мадридцям потрібно створити диво, щоб виграти Ла Лігу.

Україна та українці

Німецький клуб слідкував за Віктором Циганковим на зимових зборах Динамо, але поки що відмовився його підписувати. Блогер "Футбол 24" знайшов 4 зірки Екстракляси, які можуть підсилити Динамо і Шахтар.

Хороші новини для наших грандів перед матчами Ліги Європи. Лідер Олімпіакоса отримав травму та може пропустити зустріч з киянами. Футболісти Айнтрахта Роде та Абрахам ризикують не зіграти проти "гірників".

За кордоном фанати Малаги кепкують над Євгеном Селезньовим, який неприємно дивує: "Товстун Роналдо зараз в кращій формі". Відомий суперник Євгена Коноплянки в 1/4 фіналу Кубка Німеччини.