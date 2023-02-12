Україна

Динамо здобуло ефектну перемогу на зборах у Туреччині з хет-триком Олександра Караваєва – відео голів і огляд матчу.

Ярмоленко і Ребров оформили дивовижний камбек. Аль-Айн здобув супервольову перемогу в компенсований час після 0:2 у першому таймі.

Динамо – Інгулець, Металіст 1925 – Шахтар: затверджений розклад 16 туру УПЛ, який відкриє програму 2023 року.

Динамо підшукало нового форварда після провалу із земляком Луческу: відома ціна питання.

Топ-матчі дня

Реал став Клубним чемпіоном світу-2022, обігравши Аль-Хіляль у фіналі. Андрій Лунін пропустив три голи і став першим українцем, який зіграв на турнірі та здобув трофей.

Челсі знову втратив очки, не зумівши обіграти претендента на виліт з АПЛ. Михайло Мудрик взяв участь у голах обох команд, розкішний асист українця скасували. Тренер Челсі оцінив гру Мудрика після чергової невдачі своєї команди.

Ілля Забарний знову не зміг дебютувати в АПЛ. Як виявилося, проблема українця криється ще з часів Динамо.

Арсенал не втримав перемогу перед битвою лідерів АПЛ з Манчестер Сіті. Олександр Зінченко став одним із найкращих, але провалив ключовий момент, дозволивши супернику забити вирішальний гол.

ПСЖ без шансів програв Монако – у парижан виникли величезні проблеми перед матчем з Баварією в ЛЧ. Осічкою скористався Марсель, який свій матч виграв. Руслан Маліновський заробив переможний пенальті та ледь не забив з центру поля.

Інші головні події

Екс-тренер Шевченка потрапив до реанімації та перебуває без свідомості.

Колишня зірка Динамо погодився переїхати на Росію – трансфер заблокувала несподівана сторона.