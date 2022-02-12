Трансфери

Євген Коноплянка знайшов новий клуб. Український вінгер покинув Шахтар і на правах вільного агента підписав контракт з Краковією. Заробітки Євгена у Польщі будуть значно меншими за ті, до яких звик екс-гравець збірної України.

Мадридський Реал відтермінував підписання Холанда через Мбаппе – норвежця вже поставили перед фактом. Форвард може залишитися в Борусії ще на рік.

Україна

Стали відомі деякі подробиці смертельної ДТП за участю автомобіля з кортежу Олександра Ярославського. З'явилася інформація, що за кілька годин до аварії президент Металіста був нетверезим. За спробу фальсифікації справи звільнили очільника поліції Харківщини. Правоохоронці встановили особу загиблого в ДТП, а також провели обшуки в помешканні та готелі Ярославського, який ще 10 лютого вилетів у Лондон.

Полісся дотиснуло Металіст і стало володарем Winter Cup – перший трофей в новітній історії клубу.

Олександр Головко відновлює тренерську роботу. Колишній капітан Динамо і наставник молодіжної збірної України працюватиме в Діназі, який грає в Другій лізі.

Збірна України дізналася місце проведення свого матчу-відкриття в Лізі націй.

Динамо назвало першого суперника на завершальному зборі в Туреччині.

Світ

Андрій Ярмоленко забив гол і був вилучений у поєдинку молодіжної команди Вест Хема.

Повернення Віталія Миколенка затягується. Наступний матч Евертона українець точно пропустить.

Сергій Ребров вп'яте поспіль став тренером місяця в ОАЕ.

Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду.