Головні новини футболу 11 лютого: Коноплянка переїхав у Польщу, гол і вилучення Ярмоленка, деталі ДТП з Ярославським
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 лютого.
Трансфери
Євген Коноплянка знайшов новий клуб. Український вінгер покинув Шахтар і на правах вільного агента підписав контракт з Краковією. Заробітки Євгена у Польщі будуть значно меншими за ті, до яких звик екс-гравець збірної України.
Мадридський Реал відтермінував підписання Холанда через Мбаппе – норвежця вже поставили перед фактом. Форвард може залишитися в Борусії ще на рік.
Україна
Стали відомі деякі подробиці смертельної ДТП за участю автомобіля з кортежу Олександра Ярославського. З'явилася інформація, що за кілька годин до аварії президент Металіста був нетверезим. За спробу фальсифікації справи звільнили очільника поліції Харківщини. Правоохоронці встановили особу загиблого в ДТП, а також провели обшуки в помешканні та готелі Ярославського, який ще 10 лютого вилетів у Лондон.
Полісся дотиснуло Металіст і стало володарем Winter Cup – перший трофей в новітній історії клубу.
Олександр Головко відновлює тренерську роботу. Колишній капітан Динамо і наставник молодіжної збірної України працюватиме в Діназі, який грає в Другій лізі.
Збірна України дізналася місце проведення свого матчу-відкриття в Лізі націй.
Динамо назвало першого суперника на завершальному зборі в Туреччині.
Світ
Андрій Ярмоленко забив гол і був вилучений у поєдинку молодіжної команди Вест Хема.
Повернення Віталія Миколенка затягується. Наступний матч Евертона українець точно пропустить.
Сергій Ребров вп'яте поспіль став тренером місяця в ОАЕ.
Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду.