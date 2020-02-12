Головні новини футболу 11 лютого: Динамо не впоралося з БАТЕ, Барселона підтвердила втрату Дембеле на тривалий період / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 лютого.

Україна

Київське Динамо не змогло переграти БАТЕ в контрольному поєдинку – відео голів та огляд матчу на зборах у Туреччині.

Тим часом трансфер Бутка в Лех зірвався через травму оборонця Шахтаря. Натомість у СК Дніпро-1 працюватиме колишній тренер Наполі та Челсі.

Львівські Карпати у матчі-трилері вистояли проти данського Кеге. Зате Львів не втримав перемогу над вірменським Лорі, а Колос поступився казахському Жетису.

Європа

Форвард Наполі Дріс Мертенс став ціллю трьох англійських грандів. Тим часом Юрген Клінсманн несподівано покинув посаду головного тренера Герти, не пробувши на ній і трьох місяців.

Натомість іспанська Барселона визначилась з форвардом і спробує підписати гравця до кінця тижня – доведеться викласти чималу суму за екстрений трансфер.

Англійський Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро – назріває гучний трансфер. Керманич Роми Пауло Фонсека відмовився викупляти екс-зірку Шахтаря.

Інші топ-події

Андрій Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема. Тим часом Андрій Лунін ризикує отримати зіркового конкурента з Італії.

Туринський Ювентус продовжив контракт зі Щенсни на тривалий термін. Андрій Шевченко відкрив таємницю відвідин зборів Динамо і Шахтаря.